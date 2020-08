Se billederne: Minister takkede for sin elefant og kamel

Han og et af de andre Jeppe-kunstnere fandt dog et nyt hjem på Musicon, hvor de nu sælger og udstiller deres værker i butikken Colab2shop. Men det er dog ikke helt det samme, for hvor Jeppeart - eller Butik Jeppe, som den hed i gamle dage - var et etableret navn i folks bevidsthed, så er der stadig mange, som ikke kender Colab2shop.

Et godt minde

Besøget på Musicon gav desuden Joy Mogensen mulighed for at takke for den skulptur, som Carl-Christian Jensen havde givet både til hende og til statsminister Mette Frederiksen. Carl-Christian Jensen er blandt andet kendt for sine kamel-figurer, men en dag besluttede han sig for at prøve noget andet og lavede en elefant i keramik og placerede en kamel på ryggen af den.