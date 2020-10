Kronprinsesse Mary præsenterer årets julemærke på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde, mandag den 26. oktober 2020. Hvert år siden 1904 har Julemærkefonden udgivet det særlige Julemærke, som har til formål at indsamle penge til børn på et af Danmarks fem Julemærkehjem. På hjemmene kan 1.000 børn årligt tage ophold og modtage hjælp til at bekæmpe ensomhed, mobning, social isolation og overvægt.

Se billederne: Mary strålede ved årets julemærke

Normalt er det en større festlig begivenhed, når årets julemærke bliver præsenteret af Julemærkefondens protektor, hendes kongelige højhed Kronprinsesse Mary. I år i skyggen af Coronavirus blev der tale om en mere intim markering.

Afsløringen af årets julemærker foregik på Julemærkehjemmet Liljeborg, hvor Kronprinsessen mandag formiddag kun fik lov til at møde ét af de børn, der i øjeblikket bor på julemærkehjemmet. Det var den 15-årige Benedicte Vinge, som fik lov til at læse et brev op, hvor hun fortalte om sit tidligere jeg. Kronprinsesse Mary fik også breve fra flere andre julemærkehjemsbørn.

Årets julemærke er tegnet af illustrator Tomas Björnsson. Temaet er ”Genforeningen”, og julemærkerne er med til at markere, at det i år er 100 år siden, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark. Der er en overordnet historie, der kan splittes op i en masse små selvstændige historier.

Tomas Björnsson har tegnet Julemærkearket som et Danmarkskort, hvor alle fem julemærkehjem optræder sammen med en lang række danske seværdigheder. Samtidig er mærket en kærlig hilsen til Julemærkerne fra 1919 og 1920, hvor folkeafstemningen om Genforeningen dannede grundlag for motivet.

Årets julemærket 2020 er nummer 117 i rækken af julemærker, der er udkommet hvert år siden 1904. Indtægterne fra salget af Julemærker går til at støtte børn på de danske julemærkehjem. Hvert år hjælper julemærkehjemmene cirka 1000 børn i alderen 7-14 år til en ny start på livet.