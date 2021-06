Se billedserie Lærerne på Himmelev Gymnasium overraskede studenterne med en danseoptræden som afslutning på dimissionen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Lærerne dansede for »verdens sejeste studenter« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Lærerne dansede for »verdens sejeste studenter«

Roskilde - 25. juni 2021 kl. 19:42 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

»Verdens sejeste studenter« kaldte rektor Johnny Vinkel årets studenter på Himmelev Gymnasium i sin tale ved dimissionen. Lige som sidste år nøjedes Himmelev Gymnasium med at holde en enkelt dimission, mens byens to andre almene gymnasier var nødt til at dele deres op i tre og fire arrangementer for at have plads til alle.

I Himmelev var det lige præcis muligt, at alle studenterne kunne sidde i hallen uden at være mere end 500 til stede. Til gengæld betød det, at forældre og venner måtte blive hjemme og følge med på den livestreamede transmission i stedet for.

Johnny Vinkel roste studenterne for deres omstillings-parathed og tilpasningsevne og for at have håndteret aflysning af studieture, restriktioner, håndsprit, mundbind og social distance.

- I min tid som rektor har jeg aldrig været i så meget skriftlig kontakt med mine elever som netop i år, når der skulle laves individuelle eller gruppevis aftaler om hvilke forholdsregler, der i hvert enkelt tilfælde skulle overholdes for at reducere risikoen for smittespredning på skolen. Det har faktisk været helt vildt og har til tider fyldt al min vågne tid, men det har også været en stor tilfredsstillelse at være med til at hjælpe jer med at overholde de ikke helt enkle retningslinjer i tilfælde af, at en af jer var smittet eller havde været nær kontakt til en smittet. Det har derfor været bemærkelsesværdigt og tilfredsstillende at opleve, i hvor høj grad I har efterlevet de aftaler, vi har indgået undervejs. Det har helt sikkert medvirket til, at vi ikke har oplevet udbredt smitte på skolen - og det skal I have kæmpestor tak for, sagde han.

Blomster fra borgmesteren Årets studentertale blev holdt af Mathilde Sjølander Ørberg fra 2.r (hf) og Emilie Krageskov Hansen fra 3.b (stx).

Sidstnævnte har også været elevrådsforkvinde og kom i den grad på banen, da det viste sig, at afgangseleverne på gymnasierne i Roskilde ikke ville få lov at vende tilbage på fuld tid efter påske som eleverne i resten af landet, fordi Roskilde blev anset for at høre til hovedstadsområdet, selv om de lokale smittetal var lave.

Hun var ude med sin kritik i medierne, blandt andet i DAGBLADET, og fik også aktiveret borgmestrene i Roskilde og Lejre. Roskildes borgmester Tomas Breddam kvitterede for samarbejdet med en blomsterbuket, da Emilie Krageskov Hansen blev student i mandags.

Studentertalen blev holdt af Mathilde Sjølander Ørberg 2.r (hf), som ses til venstre, og Emilie Krageskov Hansen 3.b (stx). Sidstnævnte har også været forkvinde for elevrådet på Himmelev Gymnasium. Foto: Jens Wollesen

Dansende lærere I deres tale erklærede de to studenter så enige i, at de var seje.

- Hvis vi fra starten af skoleåret havde vidst, hvor svært det ville være igen i år, så havde vi måske været mere opgivende, end vi var. Men det betyder bare, at vi helt uden at lyve kan sige, at vi må være den sejeste årgang nogensinde. Ingen andre har stået over for så mange udfordringer, skuffelser, ændringer i sidste og nogle gange også i allersidste øjeblik og ikke mindst hvad der føles som uendeligt mange timer på Teams, sagde Mathilde Sjølander Ørberg, mens Emilie Krageskov Hansen takkede lærerne.

- I har virkelig også gjort en stor indsats herunder corona. Det har heller ikke været lige nemt. Alle de gange I har undervist til en masse små sorte firkanter. Men I har bevaret det gode humør. Sammen med os, sagde hun.

Lærerne havde faktisk forberedt en overraskelse til studenterne til afslutning i form af en danseopvisning. Så nu ved studenterne, hvordan det ser ud, når deres lærere danser til sange af Justin Timberlake, MC Hammer, Mark Ronson og Bruno Mars.

relaterede artikler

Studenter i sommerregnen 21. juni 2021 kl. 15:17

Rektorer venter spændt på fastsættelse af kapacitet 11. juni 2021 kl. 12:41

Skuffede gymnasieelever forbigået i genåbning 19. april 2021 kl. 12:31