Se billederne: Kuldskær minister på besøg hos vinterbadere

Roskilde - 01. marts 2021 kl. 17:07 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Kulturministeren var glad. Borgmesteren var glad. DGI-formanden var glad. De glædede sig alle over, at det nu er tilladt at være op til 25 samlet til udendørs idræt, og derfor havde de mandag eftermiddag taget turen til Roskilde Havn for at dele det glade budskab med de lokale vinterbadere.

Her kunne formanden for Roskilde Vikinge Vinterbadere, Peter Lendal, dog oplyse, at de nye regler ikke får betydning for medlemmerne, som fortsat kun må være fem samlet. Det skyldes afstandskravet, som gør, at der stadig kun er plads til fem personer ad gangen på flåden i Museumshavnen, og dertil kommer, at saunaen fortsætter med at være lukket.

- Så der er ikke meget, der har ændret sig for os, kunne han fortælle gæsterne.

En festdag Det forhindrede dog ikke formanden for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno L. Hansen, i at kalde den 1. marts for en »festdag for børn og unge«, mens kulturminister Joy Mogensen (S) understregede vigtigheden i, at man igen må være mange samlet for at dyrke idræt udendørs.

- Undersøgelser har vist, at fire ud af fem danskere svarer, at de ikke får rørt sig i samme omfang som før. Det er super vigtigt for den mentale sundhed, at vi kommer i gang igen. Så jeg vil opfordre folk til at vende tilbage til foreningslivet, for vi knokler alle for, at vi kan komme videre, sagde hun.

Mens hun var borgmester i Roskilde, modtog Joy Mogensen talrige invitationer fra Roskilde Vikinge Vinterbadere om at komme forbi til et prøvedyp, men hun tog aldrig imod tilbuddet. Det gjorde til gengæld hendes efterfølger på borgmesterposten, Tomas Breddam (S), som var i vandet, da foreningen i februar 2020 fejrede sit 20-års jubilæum.

- Jeg tror, vi alle er ved at være trætte af at gå ture, så vi skal nyde, at vi må være flere sammen til idræt igen, sagde han og tilføjede, at han havde undladt at forsøge at lokke Joy Mogensen til at få sin debut som vinterdebut.

- Det er fordi, jeg er så utrolig kuldskær, undskyldte hun sig med.

Det sociale liv er smadret Ifølge Peter Lendal har coronarestriktionerne haft store konsekvenser for Roskilde Vikinge Vinterbadere. Sidste år lukkede foreningen ned for alle aktiviteter den 12. marts, og da den nye sæson blev indledt den 1. oktober, var det stadig med restriktioner.

For eksempel måtte der kun være otte i saunaen, der ellers har plads til 25, og der blev indført online-tilmelding, så foreningen havde styr på, hvem der var til stede og hvornår.

- Vi har været nødt til at køre smitteopsporing tre gange, fordi det viste sig, at vi havde haft en smittet på besøg. Heldigvis er der ikke sket smittespredning i foreningen, siger Peter Lendal.

I løbet af det seneste år har Roskilde Vikinge Vinterbadere mistet 40 medlemmer, men det er faktisk under det normale. Til gengæld er der kommet nye ind, da foreningen har lukket for medlemstilgang, så længe Covid-19 stadig påvirker samfundet.

- Det har smadret vores sociale liv. Vi plejer at spise morgenmad sammen og hygge i saunaen, og den del har slet ikke været muligt, siger Peter Lendal.

Sæsonen i Roskilde Vikinge Vinterbadere går fra 1. oktober til 1. april, hvor flåden sejles væk, så Vikingeskibsmuseet kan overtage Museumshavnen til sine aktiviteter.

