Se billederne: Katedralskolen fyrer den af til årets musical

Teknikgruppen har siden august kæmpet for at få tilladelse til at slæbe ildmaskiner med på scenen, for »Malthe gør ikke noget halvt,« fortæller forestillingens PR-leder Freja Kanstrup med henvisning til Malthe Krogh, som har instrueret sammen med Johanne Hansen.