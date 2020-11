- Vi besluttede at holde julemarkedet, fordi vi skulle bare tjene de penge til Zonta, siger Birgit Lenhard Hansen, der har lagt carport til årets coronavenlige julemarked. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Julemarked i en coronatid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Julemarked i en coronatid

Roskilde - 30. november 2020 kl. 14:03 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Julekransene ligger i indkørslen og hjemmesyede puder hænger fra carportens loft. Det er første søndag i advent, og traditionen tro afholder Zonta Roskilde julemarked.

- Det er lige på kanten, siger Birgit Lenhard Hansen om den lille kø af mennesker, der står hen ad fortovet i fare for at overskride forsamlingsforbuddet.

Coronaen krævede sine ændringer og restriktioner, hvis Zonta Roskilde ville bevare julemarkedet - og det ville de.

- Hvad kan vi gøre for at bevare det fysiske julemarked, for det er Zonta Roskildes signaturprojekt.

Det spurgte Birgit Lenhard Hansen og de andre medlemmer af den velgørende forening sig selv om.

Så satte de sig ned og fandt en løsning.

Birgit Lenhard Hansen og Hanne Bagge-Nielsen er to ud af de 33 kvinder i Zonta Roskilde, der hvert år sylter, bager og syer for at samle penge ind til projektor mod børneægteskab. Foto: Jørgen Jørgensen

Om Zonta Roskilde Zonta Roskilde blev stiftet i 1987 og har i dag 33 medlemmer.

Klubben er en del af Zonta International, der kæmper for kvinderettigheder verden over.

Zonta Roskilde samarbejder med FN og Unicef om projekter mod børneægteskab

Overskuddet fra julemarkedet går ubeskåret til Zonta. Mundbind til gavn Der må kun være syv kunder ad gangen. De skal bære mundbind, holde afstand og følge en kridtstreg rundt i carporten, så de ikke krydser hinanden.

Man kan ikke nøle for længe over marmeladen eller julepynten, og den sædvanlige sludder hen over boderne er også mindsket. Det er dog et lille offer, mener Hanne Bagger-Nielsen, der er næstformand i Zonta Roskilde

- Det kan godt være, vi skal gå med de her forfærdelige mundbind og stå med to meters mellemrum, men det er jo ingenting i forhold til den gavn, vores penge kan gøre, siger hun..

Da to større julemarkeder på Stændertorvet blev forbudt, konsulterede Zonta Roskilde politiet, som gav tilladelse til, at det lille julemarked på Sankt Ibs Vej blev gennemført, men også mindede om forsamlingsforbuddet. Det betød, at markedet kunne gennemføres med tre frivillige og højst syv kunder ad gangen. Foto: Jørgen Jørgensen

Et vigtigt julemarked Overskuddet fra julemarkedet går til Zontas mærkesag - at forhindre børneægteskaber rundt om i verden. Julemarkedet plejer at indbringe 30.000-35.000 kroner.

Det er Zontas Roskildes arrangementer, der tjener penge til projekterne, men det har set sløjt ud i dette coronaår.

Julemarkedet var sidste mulighed for at samle penge ind i år.

- Vores normale måde at lave indtægter på er sat ud af spil, så derfor var det endnu vigtigere for os at undersøge, hvordan vi kunne bevare vores julemarked. For det betyder meget for vores donationer, kunder og Zontas fællesskab, siger Birgit Lenhard Hansen.

Efter søndagens julemarked vurderer Zonta Roskilde at der har været rekordmange besøgende, og at de i år har samlet flere penge ind end nogensinde før.

- Vi kunne godt have lænet os tilbage og sagt: Vi holder ikke julemarked, det er for farligt, det er corona. Der valgte vi at sige, hvad skal der til for at vi kan fastholde julemarkedet og få skabt den indtægt, vi gerne vil have skabt, siger Birgit Lenhard Hansen fra Zonta Roskilde. Foto: Jørgen Jørgensen

De frivillige i Zonta Roskilde samler glas og frugter året rundt, så de kan lave hjemmesylt til julemarkedet. Foto: Jørgen Jørgensen

Ved indgangen tager man hver sin kurv. Derefter følger man kridtstregerne rundt på julemarkedet. Der må være syv kunder ad gangen og tre Zonta-frivillige. Foto: Jørgen Jørgensen

Måske har aflysningen af de to julemarkeder på Stændertorvet lokket folk til Zontas julemarked i stedet. I hvert fald var der flere gæster denne første søndag i advent, end i de forgangne år. Det har fået flere penge til at tikke ind på Zonta Roskildes mobilepay. Foto: Jørgen Jørgensen.