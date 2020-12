Se billederne: Juleindkøb uden voldsom trængsel og alarm

Se billedserie Mogens Kaagaard fra Den franske Vinhandel havde travlt med at servere portvin for de forbipasserende i Skomagergade. Butikken må fortsat holde åbent efter jul. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 21. december 2020 kl. 10:08 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Den sidste weekend før jul plejer det ikke at være til at kæmpe sig frem i Roskildes bymidte for alle de mennesker, der skal have nået at købe de sidste julegaver. Sådan var det ikke i år. Der var stadig mange mennesker på gaden, især om lørdagen, men slet ikke i det antal, som ellers er kutyme så tæt på jul.

Og selv om der blev set enkelte, der slæbte rundt på masser af indkøbsposer, var der også andre, som for længst havde lagt julestress og jag bag sig.

- Vi er her bare på en hyggetur og for at mærke julestemningen, fordi storcentrene er lukket, siger Michael Fosgaard fra Roskilde, som sidder på en bænk i Skomagergade sammen med datteren Lilja, mens de venter på den øvrige del af familien, som er inde i en butik.

Lilja er iført et rensdyrgevir og en rød Rudolf-tud, som hun har gået rundt med, siden kostumet blev købt i Flying Tiger, og familien har været forbi juletræet på Stændertorvet, hvor Liljas børnehave har været med til at lave julepynten.

- Heldigvis er fruen i huset god til at planlægge, så vi havde allerede ordnet juleindkøbene, fordi vi godt vidste, at der kunne ske noget, siger Michael Fosgaard.

Vinhandel må holde åbent En anden, som heller ikke har travlt, er Søren E. Jensen fra Himmelev, der ligeledes har valgt at tage ind til bymidten søndag formiddag.

- Vi har klaret juleindkøbene og har besøg af min datter og svigersøn, der bor i København. Vi er blot ude at gå tur for at få lidt frisk luft, siger han, mens der bliver smagt på portvin ude foran Den franske Vinhandel.

Her står indehaveren Ulrich Kaagaards far, Mogens Kaagaard, og serverer smagsprøver for de forbipasserende, og han kan berolige dem med, at Den franske Vinhandel er blandt de butikker, der må holde åbent efter jul, da de kategoriseres som fødevarebutikker.

Jul på torvet På andre områder er tingene også, som de plejer at være i bymidten ved juletid. Juletoget kører trofast frem og tilbage, og juletræet troner som nævnt frem på Stændertorvet, selv om tændingen kun blev overværet af dem, der tilfældigvis kom forbi, da det blev tændt uden annoncering en tirsdag aften for snart en måned siden.

Julemarkedet og julehytterne er aflyst i år, men et par af de faste torvehandlende har valgt at være der i dagene op til jul i stedet for de faste torvedage, onsdag og lørdag.

Rap jul Endelig venter der en overraskelse ved pølsevognen på Stændertorvet, hvor julenisserne MC Caffe og LP freestyler om de folk, de ser, deriblandt sn.dks fotograf og undertegnede, der får at vide, at jeg sikkert venter på en autograf, når jeg står klar med pen og blok.

- Det er Roskilde Handel, der har hyret os til at lave god stemning og højt humør, siger MC Caffe alias Christian Mauricio Carlsen.

Den lokale duo, der har rappet sammen i 15 år, var også på gaden for to uger siden og nåede at optræde forskellige steder i bymidten i løbet af to timer.

- Vi stiller os ude i hjørnerne, for vi skal også passe på med at samle for mange folk, siger LP alias Lasse Peter Nielsen.

