Se billedserie De fire medlemmer i bandet Joyce har alle gået på Roskilde Gymnasium. På billedet ses guitarist Oscar Libonati og forsanger Sebastian Wegener. Foto: Thomas Olsen

Se billederne: Joyce og co. fik Summer Days til at føles som Roskilde

Roskilde - 27. juni 2021 kl. 16:03 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

På forhånd så lørdag ud til at have det stærkeste musikprogram i den første uge af Summer Days, Roskilde Festivals nye begivenhed på Dyrskuepladsen, og de tre navne på plakaten skuffede da heller ikke forventningerne. GRETA, Ganger og Joyce var alle på i to omgange, først om eftermiddagen og dernæst om aftenen, hvor de skulle konkurrere med 1/8-finalen ved EM i fodbold mellem Danmark og Wales om publikums opmærksomhed.

Faktisk brød publikum ud i jubel under GRETAs koncert, da Kasper Dolberg scorede til 1-0 midt i sangen »Hyrdrogen«, men det var ikke det eneste grund til at være begejstret, for den tyskfødte sanger, som bor i Danmark, overraskede ved at skrue op for dansetakterne i sine ellers afdæmpede 80'er synth-inspirerede popsange. Mod slutningen af den kun halve time lange koncert gik der regulær technofest i den, og publikum kunne derfor gå forpustede og opstemte til pause.

Humøret steg endnu et par grader, da Ganger gik på scenen, for på det tidspunktet førte Danmark 2-0, og publikum kunne derfor bedre fokusere på koncerten, hvor bandet satte en tyk streg under, hvorfor de vandt prisen P3 Talentet 2020 foran Joyce, Tessa og Patina. Koncerten sluttede nærmest samtidig med Danmark-Wales og frembragte undervejs mindelser om, hvordan det er at være til koncert på Roskilde Festival.

De lokale helte i Joyce, hvis medlemmer alle har gået på Roskilde Gymnasium, rundede festen af med en energiudladning af en koncert, hvor de havde publikums fulde opmærksomhed og sørgede for at leve op til den.

Summer Days kører videre søndag og fortsætter i næste uge med koncerter fra torsdag den 1. til søndag den 4. juli.

