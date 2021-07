Se billederne: Jane blev vild på Stændertorvet

Sidstnævnte var en eventyrlysten amerikansk storbydame, der forelskede sig i Tarzan ved at læse tegneserier om junglehelten. Mødet mellem de to, vildmanden og bydamen, blev ikke helt som Jane havde drømt om. Tarzan var ikke længere en smækker ung mand, og junglelivet var lidt anderledes end i fantasien. Til gengæld førte mødet til mange muntre scener, hvor der kunne grines, og de mindste tilskuere blev fanget af den gode og danseegnede musik, der var under forestillingen.

Forestillingen blev fulgt af et pænt stort tilskuerantal, som undervejs fik mange muligheder for et godt grin inden Jane blev vild og kunne udbryde 'Me Tarzan', da hun med sin handlekraft overtog rollen som junglehelten, efter at stykkets skurk havde forsøgt at myrde Tarzan