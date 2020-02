Se billedserie Cykelrytteren Kasper Andersen fra Team Roskilde Junior modtog støtte fra Elite- og Talentrådets talentudviklingspulje. Sidste år omkom holdkammeraten Andreas Byskov Sarbo efter en trafikulykke, og Kasper Andersen fortalte, at de mindes ham med hashtagget #rideforandreas og med en ekstra stjerne på trøjen, så han stadig kører med dem. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se billederne: Idrætsfest slog alle rekorder

Roskilde - 07. februar 2020 kl. 23:23 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede inden den gik i gang, havde årets idrætsfest i Roskilde sat flere rekorder. Med omkring 560 til stede i Sal A i Roskilde Kongrescenter blev den hidtidige deltagerrekord slået med flere længder - sidste års rekord lød på 530 deltagere - og antallet af foreninger var også rekordhøj, 33 mod 27 sidste år.

- Vi kan se, at eliten rykker, og når den rykker, gør bredden det samme. Vi kan også se, at kvaliteten af tilbud i foreningerne forøges, så vi tror, at idrætsfesten vil vokse fremover, sagde Roskilde Idræts Unions formand Jørgen Aufeldt i sin tale.

Han satte selv en slags rekord ved for andet år i træk slet ikke at nævne svømmehalsbyggeriet. Sidste år var begrundelsen, at han ville vente, til der var noget positivt at sige, og han måtte erkende, at situationen desværre ikke havde ændret sig i løbet af det forgangne år.

Og priserne gik til ... DAGBLADET Roskildes Ungdomspokal: William Reenberg, AIR Roskilde Brydeklub

DAGBLADET Roskildes Ærespokal: Frederikke Lærke, Roskilde Håndbold

Roskilde Avis Prisen: Roskilde Egnens Oldboys Sammenslutning

Forum Advokaternes Leder Pris: Torben Bech, Roskilde Roklub

Danske Bank og Roskilde Idræts Unions Ildsjæls Pris: Niels Vest og Thomas Gynther, Svogerslev Gymnastikforening

Roskilde Kommune og Roskilde Idræts Unions Sociale Pris: Get2Sports gymnastikhold (Sønderlundskvarterets Idrætsforening og Roskilde Teamgym)

Beierholms Talentpris: Roskilde Håndbolds U19-drenge

Snow Funs Årets Initiativpris: Sandra Bøg Holm, Røde Stjerne

Spar Nords Rollemodel Pris: Nikolaj Borch, Roskilde Sejlklub

ForeningLets Digitaliserings Pris: Morten Bjørnebog, Roskilde Teamgym

Årets Idrætsklub - Roskilde Idræts Union: Roskilde Håndbold Til næste år kommer Jørgen Aufeldt heller ikke til at sige noget, for han stopper som formand efter otte år på posten og modtog stående bifald fra forsamlingen for sin indsats. Til gengæld var Tomas Breddam til sin første idrætsfest som borgmester og kunne slutte aftenen af med at give hånd til over 200 idrætsudøvere, som havde vundet mesterskaber i løbet af 2019.

Udover de årlige idrætspriser uddelte Elite- og Talentrådet midler fra sin talentudviklingspulje. Som noget nyt kan der gives 25.000 kroner til op til fire OL-kandidater, og de gik til roerne Joachim Sutton og Bastian Secher fra Roskilde Roklub, svømmeren Julie Kepp fra A6 og skytten Stephanie Grundsøe fra Gundsølille SG&IF.

Joachim Sutton var den eneste, som havde mulighed for at være til stede, og han skal sammen med Bastian Secher forsøge at kvalificere sig til OL som en del af den tunge herrefirer ved et regatta i Schweiz. Han husker tydeligt, hvordan det var, da han første gang fik støtte fra talentudviklingspuljen.

- Det var et dejligt skub at få, og det var dejligt rent mentalt, sagde han på scenen.

