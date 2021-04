Se billedserie To af de tre søer i Folkeparken er ramt af hvad der formentlig er algevækst. Kommunen har ikke aktivt gjort noget, som skulle få vandet til at blive helt uklart blågrønt. Foto: Lars Kimer

Se billederne: Hvorfor er søerne helt blå?

Roskilde - 27. april 2021 kl. 13:23 Af Lars Kimer

Folk som i går og i dag har gået tur i Folkeparken i Roskilde undres over, at vandet i to af de tre søer har en uklar og blågrønlig farve.

Lige nu har eksperterne i Roskilde Kommunes miljøafdeling ikke en forklaring, men det håber man, at have i løbet af eftermiddagen.

Kommunen sender et par folk fra deres miljøafdeling til Folkeparken for at se hvad det er, som borgerne har fået øje på.

Og kommunen understreger, at farven på vandet ikke skyldes en aktiv handling fra kommunens side.

- Vi har ikke kommet noget i vandet, siger Carsten Leth, chef på kommunens materielgård, med ansvar for vedligehold af blandt andet parkerne.

Søen nærmest biblioteket har en naturlig klar vandfarve. Den midterste sø er noget mere uklar, og den tredje sø i Folkeparken er helt uklar.

Man kunne foranlediges til at tro, at nogen har puttet kalk i vandet, men Carsten Leth forsikre, at det ikke er sket.

- Man kan faktisk godt brug kalk mod alger, men i dette tilfælde kender vi ikke årsagen til at vandet har skiftet farve, siger han.