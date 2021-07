Se billederne: Hed start på nye sommerkoncerter

Se billedserie Barselona lagde ikke skjul på deres glæde over igen at spille foran et stående publikum. Foto: Kirsten Ellebæk Foto: kirsten@fo2graf1.dk

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 00:02 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

For anden sommer i træk er der hverken Roskilde Festival eller byparkskoncerter, men til forskel fra sidste år er der denne gang fundet på alternativer. Roskilde Festival holdt for et par uger siden Summer Days på Dyrskuepladsen med koncerter fordelt over otte dage, og Gimle havde fredag aften premiere på sin nye koncertrække Musicon Live, der holdes over fire dage i uge 28 og 29.

Men hvor koncerterne i Byparken er gratis og har samlet over 10.000 gæster, skal der købes billet til Musicon Live, og der lukkes højst 1000 ind på koncertområdet. Desuden skal der lige som til Summer Days vises gyldigt coronapas ved indgangen.

Billetterne koster kun 100 kroner i forsalg og er lidt af et røverkøb med tanke på, at man får tre koncerter med i købet, hvis man er der fra start. Alligevel er det stadig muligt at købe billet til alle koncertaftener, og på premiereaftenen var der vel cirka 6-700 til stede på Søjlepladsen foran Hal 9 på Musicon.

Gensidig glæde Publikum kunne glæde sig over en svalende brise, der lige tog toppen af sommerheden, og at de kunne stå i skygge under den store teltdug, der er spændt ud over halvdelen af pladsen. Overdækningen var formentlig ment som en gardering mod, hvis det skulle blive regnvejr, men nu beskytter den i stedet mod aftensolens stråler, der stadig har styrke nok til at få sveden til at pible frem, selv når man står helt stille.

Musicon Live blev indledt af duoen Prisma bestående af søstrene Frida og Sirid Møl Kristensen, som er så nye, at de kun har nået at give ganske få livekoncerter. Deres manglende erfaring var dog ikke til at se, og de fik sat gang i festen med deres poppunkede sange. Derefter tog bandet Barselona over og lagde lige som Prisma ikke skjul på deres glæde over igen at spille for et stående publikum.

- Det her ligner noget, vi kender, sagde forsanger Rud Aslak, inden de serverede hits som »Fra Wien til Rom«, »Bankende hjerter« og »Barcelona«, før When Saints Go Machine sørgede for at lukke og slukke.

Lørdag den 17. juli er Artigeardit, Fraads og Szim på programmet, og derefter er der koncerter fredag den 23. juli med Alphabeat, Rebecca Lou og Takykardia og lørdag den 24. juli med Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Simone Tang.

