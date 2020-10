Se billedserie For tredje gang i år sendte Alsang i Roskilde live på Facebook denne gang fra Ragnarock, hvor Kim Larsen blev fejret i anledning af, at han ville være fyldt 75 år den 23. oktober. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Gasoline og elever fejrede Kim Larsen med fællessang

Roskilde - 28. oktober 2020 kl. 21:23 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Tiden fløj af sted, da Alsang i Roskilde onsdag aften fejrede Kim Larsen med fællessang på museet Ragnarock, der det seneste år har vist en udstilling om Gasolin'. På grund af corona foregik det uden publikum, som i stedet kunne synge med hjemmefra via Facebook. Ifølge tælleren på skærmen var små 600 logget på visningen undervejs, men da mange af dem nok ikke har siddet alene, skal det sikkert ganges med to eller tre for at få det egentlig antal seere.

Det var ikke kun for dem, at tiden gik hurtigt. Det gjorde det også for arrangørerne og de medvirkende, som havde regnet med, at fejringen ville tage fem kvarter og havde afsat halvanden time for at være på den sikre side. Så det kom som en overraskelse, da de kunne sige farvel og tak allerede efter 56 minutter, selv om programmet indeholdt otte sange, diverse sceneskift og anekdoter fra Politiken-journalisten Erik Jensen, som fortalte om historien bag de enkelte sange.

De blev fremført af et halveret kor fra Roskilde Festival Højskole, otte elever fra musikklasserne 8.m og 9.m på Østervangsskolen - også kaldet MØ-klasserne og derfor i aftenens anledning omdøbt til Møsolin' - samt coverbandet Gasoline, der skulle have optrådt som akustisk duo, men endte med at stille med næsten hele bandet minus bassisten, som var forhindret i at være med, og som satte strøm på guitaren til »Det bedste fra mig og mine venner«.

