Se billederne: Fuldendt kunstværk i boligkvarter

Se billedserie Normalt bygger man først og så tilføjer man kunst, men "Herfra Hvor Vi Står" har været planlagt fra begyndelsen og er blevet opført samtidig med boligerne. Foto: Torben Petersen Foto: Torben Petersen

Roskilde - 07. oktober 2020 kl. 15:03 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Den sidste sten er lagt på det nu fuldendte kunstværk i det nybyggede boligområde på Lysalleen. Værket hedder »Herfra Hvor Vi står« og er skabt af kunstneren Mette Winckelmann.

Værket består af 21 cirkulære installationer, der er blevet bygget samtidig med det nye boligkvarter. Kunstværket har været præmissen for byggeriet, siden det hele endnu var en pløjemark.

Det var et krav til bygherren, at der skulle bruges et vis beløb på kunst i kvarteret. Da AFK Koncernen blev bygherre på projektet, endte de med at bruge flere penge på kunsten, end kravet lød.

- Vi prøver at tænke kunst ind i vores byggerier for at give en oplevelse til de mennesker, der bor og kommer i området, siger Ino Dimsits, der er administrerende direktør i AKF.

For et år siden lagde kunstner Mette Winckelmann de første sten i den våde cement på en af sansehaverne. Til højre ses Charlotte Bagger Brandt, som har været kunstrådgiver på "Herfra Hvor Vi Står". Foto: Kenn Thomsen

På skattejagt Sansehaver, et observatorium og en boldbane er blandt de 21 runde værker, som nu står færdige i Lysalleen. Her kan man lege, spille bold, sidde alene eller sammen med andre. I stedet for at hænge på en væg er værkerne et sted, hvor man går nysgerrigt rundt, fortæller Charlotte Bagger Brandt, der er kunstrådgiver på projektet.

- Man kan gå lidt på skattejagt i kunsten. Det er tænkt som funktioner, men funktioner med en vis skønhed og særegen historie, siger hun.

Kunstværkerne skulle have stået færdige i foråret 2020, men blev en smule forsinket. Det sidste, der manglede, var siddepladser i observatoriet - et cirkulært rum uden tag, hvor man kan se på stjerner. Det lyder meget idyllisk, men det er ikke alle beboere, der finder glæde i værket.

- Der er vidt forskellige opfattelser af observatoriet. Der er nogen, der synes, det tager udsigten, siger direktør i AFK, Ino Dimsits.

Nogle beboere mener, at det runde observatorium tager udsigten fra deres lejligheder. Observatoriet er skyld i at en beboer er flyttet til en anden lejlighed i Lysalleen, fortæller Charlotte Bagge Brandt, der er kunstrådgiver på projektet. Foto: Torben Petersen

Skiller vandene Reaktionerne på »Herfra Hvor Vi Står« har i det hele taget været forskellige, fortæller Ino Dismits. Nogen er glade og finder værkerne fantastiske. Andre gør ikke, men sådan vil det altid være med kunst, mener han.

- God kunst skal jo skabe debat. Hvis det ingen havde en holdning til det, så ville kunsten jo være ligegyldig, siger Ino Dismits.

Det samme mener projektets kunstrådgiver, Charlotte Bagger Brandt.

- Kunst har det med at skille vandene. Det er ikke uvant, når man arbejder med kunst i det offentlige rum. For det er jo alles og ingens på samme tid, siger hun.

Der er endnu ingen, der har pakket flyttevognen og forladt Lysalleen på grund af kunstværkerne. Både Charlotte Bagger Brandt og Ino Dismits er glade for det nu færdige resultat.

- Det er kunst og arkitektur, der går op i en højere enhed. Jeg synes, det er er blevet fantastisk flot, siger Ino Dismits begejstret.

De 21 installationer har det til fælles, at de er cirkelformede og på en eller anden måde refererer til mennsket og naeturen, f.eks. ved at forestille en DNA-streng eller nerveceller. Foto: Torben Petersen