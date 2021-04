Forsvarminister Trine Bramsen kom med op at flyve med Hjemmeværnseskadrille 270. Her er det eskadrillechef, HAN, og Flyverhjemmeværnets leder, oberst Kern Oddershede, der eskorterer ministeren. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Forsvarsminister kom op at flyve med "fantastiske frivillige"

Sådan lyder ordene fra forsvarsminister Trine Bramsen, der mandag var på besøg hos hjemmeværnseskadrille 270 i Roskilde Lufthavn. Her kom hun med på en flyvetur, hvor de frivillige kræfter bag viste deres helt unikke færdigheder, der giver dem rigtig mange timers opgaver i både ind- og udland. Alt fra overblik over Roskilde Festival eller VM i cykelløb, til at fange kriminelle, redningsmissioner eller patruljer i Middelhavet, hvor de holder øje med emigranter ved Europas ydre grænser.

- Forsvarsministerkollegaer rundt omkring mig er grønne af misundelse over, hvor dygtige de her fantastiske frivillige er.

