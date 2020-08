Se billederne: Første skoledag for højt begavede

Alexandra Caroline Kähler Kyed på 12 år skal gå i 7. klasse på Bifrost. Hun håber på at blive udfordret mere end på sin tidligere skole. Hendes mor Agnethe Kähler Kyed håber, at hun for en gangs skyld får et barn hjem, der kan brokke sig lidt over lektierne. Hendes Far Kasper Kyed håber, at Alexandra bliver glad og får nogle gode venner. Foto: Anders Ole Olsen