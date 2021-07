Se billederne: Festen fortsatte til Musicon Live

Det var tydeligt, at artisterne var glade for igen at komme ud at spille for et stående publikum, selvom det sker med begrænset kapacitet. Billetterne til Musicon Live koster 100 kroner i forsalg, og coronarestriktioner gør stadig, at antallet af gæster maksimalt må være på 10.000.