Se billedserie Roskilde Kongrescenter var for første gang vært for fællessang-aftenen »Sjælland Synger«, der kom godt fra land med 240 deltagere. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Fællessang kom flyvende fra start med fuldt hus i kongrescenter

Roskilde - 15. september 2021 kl. 07:57 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Hvis nogen var i tvivl om, der stadig er interesse for fællessang, når det ikke længere behøver at foregå hjemme foran skærmen, så fik de svar på tiltale, da første udgave af Sjælland Synger tirsdag aften blev holdt i Roskilde Kongrescenter.

Ifølge arrangørerne, Osted Fri- og Efterskoles forstander Per Krøis Kjærsgaard og kongrescenterets direktør René la Cour Sell, var det allerede langt over forventning, da de solgte de første hundrede billetter, men det endte med, at de kunne byde velkommen til 240 sanglystne sjællændere, som fyldte godt i Sal A.

- Det er dejligt at kunne komme her uden at få stukket noget i kroppen, sagde Per Krøis Kjærsgaard med henvisning til, at Roskilde Kongrescenter stadig fungerer som vaccinecenter, og at store dele af aftenens publikum viste sig at have fået deres vaccine på stedet.

De mødte op uden at vide andet, end at de skulle synge fra Højskolesangbogen, og at aftenens tema var fællesskab. Der blev lagt ud med »Septembers himmel er så blå«, »I Danmark er jeg født« (tilsat det vers, som H.C. Ørsted skrev i protest over, at H.C. Andersen havde glemt at nævne videnskaben i sin tekst) og »Noget om helte«, inden det blev tid til Per Krøis Kjærsgaards egen »Gi' os lyset tilbage«, som han skrev sammen med Rasmus Skov Borring til DGIs landsstævne i 2009 med så stor succes, at den siden blev optaget i Højskolesangbogen.

Og så havde folk ellers for alvor sunget sig varme og fulgte også opfordringen om at stå op, når de skulle synge, hvis det var muligt. Sjælland Synger fortsætter torsdag den 14. oktober samt søndagene den 7. november og 12. december.