Se billederne: Driveinbiografen tager form

Med en metallisk piben hejses det, der kommer til at holde den 75 kvadratmeter store skærm, og den nye driveinbiograf begynder så småt at tage form.

Godkendelsen fra kommunen kom onsdag, opbygningen begyndte mandag og på torsdag har Roskildes Drive-in Bio premiere. De viser filmene De Urørlige og Guardians Of The Galaxy, der har flere år på bagen, men det er hvad de kan afspille.

-Vi har comedy, koncerter, banko og musikquizzer. Vi prøver at lave noget forskelligt, så alle kan være med, siger Nicolaj Rishøj Madsen, der ejer Nima Event og med den virksomhed nu kaster sig over driveinbiografen med sin gode ven David Sørensen, der til daglig er bilsælger.

Der vil fortsat være mange muligheder for at besøge den nye drivein, for der vil blive vist to film om dagen fra torsdag til søndag.

Programmet vil blive planlagt løbende og ud fra publikums ønsker. Det er dog sikkert, at driveinbiografen vil fortsætte så længe corona holder landet lukket, og folk har lyst til at dukke op.

-Det vigtige er, at der nu kommer til at ske noget i Roskilde. Festivaler og ferier er aflyst, og det skal ikke være en erstatning, men et alternativ. Folk skal have noget at lave, siger han.