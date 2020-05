Se billederne: Driveinbiograf havde premiere på Dyrskuepladsen

Den 65 m2 store LED-skærm holdt stand, selv om solen skinnede direkte på den, og publikum i de 30 fremmødte biler kunne nyde den franske feelgood-film »De urørlige«, der senere blev efterfulgt af Marvel-filmen »Guardians of the Galaxy«.

Roskilde Drive-in bio viser fredag »The Upside«, der er den amerikanske genindspilning af »De urørlige«, og musicalfilmen »La La Land«, mens weekenden byder på »Løvernes konge« og »Frost«, begge med dansk tale, Oscar-vinderen »Green Book«, »Fifty Shades of Grey«, de danske komedier »Kærlighed ved første hik« og »Alle for én«, samt to film for fartdjævlene, »Le Mans '66« og »Gone in 60 Seconds«.