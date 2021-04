Se billederne: Den nye svømmehal er færdig - bortset fra koldtvandskarret

Se billedserie Så er der 50 meter med vand i. Det ser lækkert ud og det blive i særdeleshed spændende at høre støjniveauet bliver tilstrækkeligt lavt når rummet fyldes af glade badegæster. Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 17. april 2021 kl. 10:12 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskildes nye svømmehal er inde på opløbet, og selv om der har været mange, lange og seje svømmetag i processen, så er det altså svært ikke at være begejstret, når man bevæger sig rundt i de nye og ny-renoverede faciliteter.

Vandet står til kanten i 50-meter bassinet, og det ligner faktisk ganske godt de fine arkitektskitser, som blev sendt ud for snart en del år siden, da nyheden om svømmehallen var ny, prisen mange millioner lavere, og troen på et let og ubesværet byggeri var til stede.

Der er lavet overleveringsforretning, og derfor er håndværkerne i gang med de sidste tilretninger, og på kontoret arbejdes der på højtryk på at blive klar.

- Vi nærmer os der, hvor vi skal have nogle mennesker i bassinet, så vi kan få testet det hele af, siger en glad daglig leder af Roskilde Badene Birgitte Rafn Junker.

- Vi skal jo have nogen ind og forurene vandet, så vi kan få testet alle de tekniske systemer. Det gør vi jo ikke ved at slå dørene op, og bare lukke 749 gæster ind i et hug. Nu hvor vi har fået at vide, at der må komme 25 unge under 18 år til indendørs-sport, så øjner vi nu den chance, fortæller hun imens vi går rundt i hallen.

Det kolde vand Det er tydeligt, at alt ikke er helt klart, i det nye saunaområde mangler fx koldt vandskaret og om det er der en helt speciel historie.

- Vi havde fået tegnet det for højt i den oprindelige plan. Da det så blev støbt i Tyskland, var det støbt endnu højere, så det har vi måtte afvise. Vi venter nu på et meget lavere bassin, som langt de fleste kan træde nærmest lige op i, lyder det fra Klaus Kellermann, kommunens projektlede på projektet.

Ændringer i det varme I øjeblikket står det nye store varmtvandsbassin tømt for vand.

- Vi har haft en dejlig lang periode, hvor vi har kunne lave tilretninger, og det betyder, at vi har tømt bassinet for vand igen, og der er rustfri stålgelændere på vej til tre af siderne i bassinet, så man har noget at holde fast i, imens man er i vandet, det har været et stort ønske, som vi arbejder på at få på plads lige her på falderebet, forklarer Klaus Kellermann, imens vi går gennem naborummet, hvor der er flydt vand i det store nye legebassin, som forhåbentlig tiltrækker mange af hallernes yngre brugere.

Ja, der er varmt vand DAGBLADET havde spurgt brugerne af vores facebookside, om spørgsmål og et af dem der er kommet går på, om der er garanti for varmt vand når man kommer i svømmehallen;

- Det store nye varmtvandsbassin er til tider booket til hold, fx genoptræning, men så henviser vi gæsterne til at bruge det gamle varmtvandsbassin, som jo heller ikke er så voldsomt gammelt, siger Birgitte Rafn Junker.

Vi går igennem de ældste omklædningsrum i svømmehallen. De har i den grad blevet shinet op, og fremstår meget nye i lækre farver. Den lille sauna har fået nye paneler, og fremstår faktisk også sprit ny.

Planlægning lige nu Lige nu arbejdes der på højtryk på at få lavet aftaler om skole- , forenings- og aftenskolesvømning. Og naturligvis svømning for kommunens træningsafsnit.

- Foreningerne skal have deres plan for hold til næste sæson ud inden længe, så det har høj prioritet, at få dem til at falde på plads, for vi ved godt, at de lider lige nu. Det samme gælder skolesvømning, hvor alle de skoler vi har i kommunen, som ønsker skolesvømning i den nye hal, vil blive tilbudt det, men der vil naturligvis stadig være skolesvømning både i Maglegårdsbadet og i Jyllinge, siger Birgitte Rafn Junker.

Birgitte Rafn Junker tør ikke 100 procent love, at fx fysioterapeuter kan leje sig ind i hallen, fx i varmtvandsbassinet.

- Vi skal lige have de store brugergrupper til at falde på plads, så må vi se på, hvilken ledig kapacitet, som efterfølgende er til stede, men vi er bestemt positive over for, at leje ud til andre fx fysioterapeuter, siger hun.

Handicapfaciliteter I de mange bruger-spørgsmål, som kom ind, var der flere, som ønskede svar om handicapfaciliteter.

Der er lavet seks familie/handicap-omklædningsrum og yderligere to større omklædningssluser, hvor man kommer ind i den ene ende, ved hjælpe af en hejs kan komme op i en badeseng, og kan gøre sig klar til, at køre ind i en af de kørestole, som findes i hallen.

- Vi har tænkt rigtig meget over handicapfaciliteter, fordi hallen skal være for så mange som muligt, og jeg har indtil nu kun hørt positive røster om det, vi prøver at skabe, siger hun.

Den samlede svømmehal kommer til at stå i 223 millioner kroner.

