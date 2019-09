Se billedserie Franz Beckerlee deltog i åbningen af Ragnarocks udstilling om Gasolin' og hilste på kulturminister Joy Mogensen, som var formand for museet, da hun var borgmester i Roskilde. Her ses de foran bandets gamle limousine Betzy. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billederne: Beckerlee til åbning af Gasolin'-udstilling

Roskilde - 12. september 2019 kl. 19:39 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som det eneste af de tilbageværende medlemmer af Gasolin' deltog Franz Beckerlee i åbningen af Ragnarocks store særudstilling om det legendariske danske rockband. På forhånd var den tidligere Gasolin'-guitarist da også det bedste bud på, hvem af de tre der ville dukke op, da han var en af de tidlige støtter af museet på Musicon i Roskilde.

Franz Beckerlee sad med i styregruppen dengang, det stadig hed Danmarks Rockmuseum, og i 2010 skænkede han bandets gamle limousine Betzy til museets samling, selv om Ragnarocks åbning lå seks år ude i fremtiden. Meget passende er Betzy - en Plymouth Fury fra 1961 - nu det første, der møder publikum, når de træder ind ad dørene på museet, der simpelthen har adresse på Rabalderstræde.

Men selv for en garvet kunstner som Franz Beckerlee må det være overvældende at se en del af sin fortid blive gjort til genstand for en museumsudstilling, og han takkede pænt nej, da han blev spurgt om et kort interview. Han havde i forvejen fået et smugkig på udstillingen, men der er meget at tage ind, så han gik den igennem igen sammen med de øvrige gæster, der var inviteret til åbningen.

»Så kom med mig! - Gasolin' 1969-78« lægger beslag på halvdelen af pladsen i Ragnarocks udstillingslokaler, og spørgsmålet om, et enkelt band virkelig kan bære at fylde så meget på et rockmuseum, blev besvaret af talerne ved åbningen.

- For mig vil Gasolin' altid være bandet, der gjorde rocken folkelig, sagde Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde og formand for museumskoncernen Romu, som Ragnarock er en del af.

Fakta om udstillingen Særudstillingen »Så kom med mig! - Gasolin’ 1969-78« kan ses på Ragnarock frem til 31. juli 2020

Udstillingen indeholder alle Gasolin’s 41 originalcovers fra den første single til det sidste album

Publikum kan synge med på »Kvinde min« i en karaoke-udgave

På udstillingen kan man se mere end 60 ikke tidligere offentliggjorte billeder af Gasolin’, taget af Peder Bundgaard

Udstillingen udgør over 500 m2 og fylder den ene af Ragnarocks to udstillingsetager

Gasolin' spillede på den allerførste Roskilde Festival i 1971, eller Sound Festival som den hed, og var på det tidspunkt ret ukendte. En af de oprindelige arrangører, Jesper Switzer, har tidligere fortalt til DAGBLADET, at bandet kun kom med på grund af en handel:

- De var med, fordi promotor Carl Fischer havde indgået aftale med Poul Bruun, der var chef for den danske afdeling af det store pladeselskab CBS. Aftalen var, at Poul, der også var grafisk designer, vederlagsfrit ville kreere plakaten til festivalen, mod at vi hyrede Gasolin, som han havde i sin stald, men som var ret ukendte uden for Christianshavn på dette tidspunkt.

Siden nåede Gasolin' at spille i Roskilde flere gange, blandt andet i Himmelevhallen og på Fjordvilla, og det fik Tomas Breddam til at konkludere:

- Gasolin' og Roskilde har en fælles fortid, og nu har de også en fremtid takket være udstillingen.

Den officielle åbningstale blev holdt af Tomas Breddams forgænger på borgmester- og formandsposten, kulturminister Joy Mogensen (S), som glædede sig over at være tilbage på Ragnarock.

- Når jeg bliver spurgt, hvorfor jeg sagde ja til at blive kulturminister, siger jeg, at det var for at se, om det er muligt at videreføre energien fra Roskilde til nationalt plan. Så tak for at I bliver ved med at invitere mig, så jeg kan suge mere energi, sagde hun.

