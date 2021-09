Se billedserie Der var grund til at fejre, at Sct. Hans Løbene vendte tilbage efter et års fravær på grund af corona-pandemien. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billederne: 700 til motionsløb på Sct. Hans

Roskilde - 07. september 2021 kl. 16:06 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Arrangørerne af Sct. Hans Løbene var noget nervøse, da de skulle genoplive deres begivenhed efter et års coronapause. Selv om løbene i år fandt sted for 27. gang, var det ikke på forhånd til at vide, hvor meget nedlukningen havde påvirket de psykisk syge, som arrangementet er til for.

- Vi var meget bange for, om vi kunne komme i gang efter den lange pause. Mange aktiviteter har været aflyst på de psykiatriske afdelinger, så vi er meget tilfredse med, at vi nåede op på næsten 700 deltagere. Mange af dem meldte sig dog først i sidste øjeblik, så vi nåede at blive lidt nervøse, siger overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København.

Hun tog initiativ til Sct. Hans Løbene, efter hun i 1993 havde været i Norge for at holde et foredrag og så et lignende arrangement.

- De havde en hel psykiatriuge, og en af dagene var der løb. Da jeg så det, tænkte jeg: »Det vil jeg også lave«, husker hun.

Hjemme igen tog hun fat i Karin Sandberg, som i dag er leder af daghøjskolen Kys en Tiger. De allierede sig med idrætsforskeren Henning Sell på Sct. Hans Hospital, og sammen fik de gjort Sct. Hans Løbene til en årligt tilbagevendende tradition, der samler deltagere fra hele landet.

- Folk kommer helt fra Padborg, Aarhus og Kolding, og mange bruger dagen som en fælles udflugt. Der er flere, som er helt isolerede til daglig, så det er uvant for dem at være blandt så mange, siger Merete Nordentoft.

Da Sct. Hans Løbene var størst, kunne de samle 1500 deltagere, men de senere år har tallet været nede på det halve. Om årsagen er, at idræt bliver prioriteret lavere på de psykiatriske afdelinger, kan Merete Nordentoft ikke svare på, men hun undrer sig over nedgangen.

- Nogle steder træner de op til løbene, så det er ikke kun på dagen, at de får rørt sig. De får også idrætten ind i hverdagen, lige som når folk træner op til DHL Stafetten. Det allervigtigste er, at vi hepper på folk, når de nærmer sig målstregen, og man kan se, at de er rigtig stolte over at have gennemført, også selv om de er dårligt gående, siger hun.