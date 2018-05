Se billedserie Kræftramte børn og deres familier var inviteret til en hos arrangement hos Sportscar event. Foto: Kim Rasmussen

Se billeder og video: Fuld fart for kræftramte børn

Roskilde - 24. maj 2018 kl. 12:34 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik stærkt for sig, da over 20 biler ræsede afsted på Sjællandsringen i Roskilde, hvor kræftramte børn og deres familier var inviteret til arrangement hos Sportscar Event.

- Det gik super stærkt, jeg skal lige prøve igen mor, siger 10-årig Micas Møgel Vang og skynder sig at stille sig i kø igen.

Micas og Christina Møgel Vang er en af de 60 familier, der onsdag var taget til Sjællandsringen i Roskilde for at deltage i Sportscar Event børnedag for børn med kræft og deres pårørende.

Det er første år, familien Møgel Vang deltager i arrangementet. De andre år har 10-årige Micas Møgel Vang været for syg til at deltage. Han fik konstateret lymfekræft den 9. maj 2016. I onsdags, efter næsten to års sygdomsforløb, fik familien nyheden om, at Micas er erklæret kræftfri.

- Det er et helt vidunderligt arrangement. Jeg er så glad for, at Micas kunne være rask nok til at deltage. Det er en rigtig drengedrøm for ham. Det giver en ny energi og et pusterum fra hverdagen. Det er en ny begyndelse. Mickas kan genkende de andre børn, og det skaber en helt særlig fællesskab følelse, siger Christina Møgel Vang, som er mor til Micas.

Børnedagen har været en fast begivenhed hvert år siden starten af 00'erne: Lørdag den 26. maj holdes arrangementet igen fra kl. 9-16, hvor et stort team af frivillige sportsvognsentusiaster igen stiller deres bil til rådighed, hvor man som gæst kan betale for en tur. Pengene går til Børnecancerfonden, Trygfonden og Lukasfonden, som er et børne- og ungdomshospice. Entré koster 50 kroner hvis man er over 12 år.

Sidste år donerede Sportscar Event 2,6 millioner kroner, og Jan Mathiesen, arrangør fra Sportscar Event, håber, at kunne overgå det beløb i år.

