Jagtforeningen Jyllinge Holmes fårelav mødtes søndag formiddag for at få fragtet lam og får til Lillø. Foto: Katrine H. Kristensen

Se billeder og video: Fårene kom på plads på Lilleø

Det var igen blevet den tid på året, som mange lokale i Jyllinge havde set frem til. Fårene fra Jagtforeningen Jyllinge Holmes skulle ud til Lilleø for at græsse. Omkring 70-80 mennesker var taget til Korskilde for at opleve får og lam blive læsses i joller og sejlet over til Lilleø og måske være heldig selv at få en tur ud til øen.