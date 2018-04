Se billeder og video: Børn og unge blev anerkendt til idrætsfest

Idrætsfesten var igen i år en succes, der trods et formidabelt forårsvejr formåede, at tiltrække mellem 350 og 400 mennesker til Vindinge Hallen for at anerkende de unge talenter. Arrangementet blev igen i år økonomisk støttet af Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Spar Nord.

- Når der kommer nye gymnaster, så skal man huske, at tage godt imod dem, så de føler sig velkomne. Det handler om at turde at stå forrest og være der for de andre. Derudover bare at møde op til træning, og så husk at være positiv og glad - for det smitter, siger Sara Kane.