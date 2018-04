Se billedserie Der blev arbejdet hårdt for at få bådene færdig til forårssøsætning næste lørdag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billeder og video: Bådelaugsmedlemmer gør klar til forårssøsætning

Roskilde - 08. april 2018 kl. 10:44 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forårssolen kiggede endelig frem, og duften af tjære og maling var i luften, da bådelaugsmedlemmerne gjorde bådene klar til forårssøsætning ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som finder sted på lørdag.

Weekenderne op til søsætningen og den nye sejlsæson betyder lange arbejdsdage for de mange frivillige bådelaugsmedlemmer, der vedligeholder og sejler Vikingeskibene. Særligt i dag stod den på hårdt arbejde, hvor der skulle skrabes, males og tjæres skibsskrog og rigning. Bådelaugsmedlemmerne var dog godt forberedte på dagen.

- Vi har et bestemt hold, som har planlagt dagen i lang tid. Der er blevet sørget for, at materialerne står klar. Der er blevet vurderet inden hvor mange personer, der skal bruges til de forskellige opgaver. Der er tovholder til stede, så de nye frivillige kan blive sat ind i tingene, siger Ivan Jakobsen, som er ansat i kommunikation og marketing ved Vikingeskibsmuseet, men også arbejder frivillig ved siden af.

For mange bådelaugsmedlemmer er det ikke arbejdet op til, man ser mest frem til, men nærmere muligheden for at komme ud og sejle.

- Det er ikke den sjoveste del. Men jeg har lyst til at sejle og for at gøre det, så er det en forudsætning, at der er noget hårdt arbejde bag. Vi har et unikt fællesskab blandt de frivillige, hvor alle hjælper hinanden, så det hjælper da klart på det, siger Ivan Jakobsen.

Bådelaugsmedlemmerne begynder søsætningen fra kl. 10.00 lørdag d. 14 april ved Vikingeskibsmuseet, hvor alle er velkomne.

Læs hele artiklen i mandagens avis.