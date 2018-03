Se billeder: Ny hal blev endelig indviet

Programmet stod på opvisning ved Grevinderne og Tinas juniorpiger, og med taler fra Roskildes borgmester Joy Mogensen, formand for Gadstrup Idrætsforening Helle Eriksen og formand for Ramsø Hallens bestyrelse, Vinni Smith Dinesen.

- Vi har glædet os vildt meget til denne dag. Det har været spændende at følge, hvad der skulle ske med hallen. Branden efterlod et tomrum, og vi vidste ikke, hvordan fremtiden så ud. Det at stå her i dag er en kæmpe forløsning og fornøjelse. Det er noget, som vi har efterspurgt og arbejdet på i 10-12 år, siger Helle Eriksen, formand for Gadstrup Idrætsforening.