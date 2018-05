Se billedserie Dansk Kennel Klub holder hundeudstilling på Dyrskuepladsen i Roskilde. Foto: Thomas Olsen

Se billeder: 10.000 hunde til konkurrence på Dyrskuepladsen

Roskilde - 11. maj 2018 kl. 15:31 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du vild med hunde? Så er der mulighed for at møde 10.219 af dem i 266 forskellige racer til den årlige hundeudstilling på Dyrskuepladsen i Roskilde, der finder sted fra den 11.-13. maj.

I år kan arrangørerne dog byde på et nyt tiltag, nemlig den nordiske udstilling. Det er første gang, der holdes nordisk udstilling på dansk jord.

- Vi vil gerne tilbyde og give mulighed for, at man kan konkurrere på tværs af grænserne. Derfor er der et vis antal udstillinger i hvert nordisk land, hvor man konkurrerer om en specifik nordisk titel, siger Wilfred Olsen, formand for Dansk Kennel Klubs udstillingsudvalg.

For at vinde den nye titel som Nordisk Udstillingschampion, så skal man vinde et certifikat fra mindst tre forskellige lande på de specifikke nordiske udstillinger. Udstillingen foregår på samme måde som almindelige udstillinger, og udstillingscertifikat gives til hvert køn i hver hunderace.

Om fredagen var der hunde fra hele verden, både USA, Thailand og Sydkorea. 1666 hunde fra Danmark, 538 fra Norge, 163 fra Finland og 945 hunde fra Sverige konkurrerede på Dyrskuepladsen. Den nye nordiske udstilling er blevet taget rigtig godt imod, både af danskerne og af de skandinaviske deltagere.

- Det er over alt forventning, og vi er rigtig glade for, hvordan det nye tiltag med nordiske udstilling er blevet modtaget. Der har været stor opbakning fra vores skandinaviske venner. Det kan ses også på tilmeldingsantallet, hvor lidt under halvdelen af de tilmeldte hunde er svenske, norske eller finske, siger Wilfred Olsen.