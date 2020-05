Stine Goltermann Fenger var med til at tage initiativ til Sct. Hans Have i 2014. Foto: PR

Sct. Hans Have har udnyttet ventetiden

27. maj 2020

Sct. Hans Have fik en noget længere vinterpause end forventet, men har udnyttet den til at forbedre nogle af faciliteterne på møde- og kursusstedet. Blandt andet har køkkenet fået en tiltrængt istandsættelse og udvidelse.

- Det var simpelthen blevet for lille i forhold til den efterspørgsel, vi oplever fra cafégæster og selskaber. Og vores butik har fået en tilsvarende omgang, siger stedets igangsætter Stine Goltermann Fenger.

Sct. Hans Have blev etableret i 2014 som en socialøkonomisk virksomhed, der ville skabe liv i nogle forladte faciliteter på det historisk interessante hospitalsområde. Foruden køkken og butik råder Sct. Hans Have over to store drivhuse, der bruges til møder og selskaber, men også som gartneri. I 2019 blev det tidligere kapel også inddraget og kan bruges til koncerter og lignende arrangementer. Også bærhaven og æblehaven er en del af Sct. Hans Have, der har plads til henholdsvis 60 og 30 personer i de to drivhuse og 70 i kapellet.

Sct. Hans Have har tilknyttet en stor gruppe af frivillige, men det er også en del af projektet, at den socialøkonomiske virksomhed inddrager såvel patienter fra Psykiatrisk Center Sct. Hans som udsatte ledige i det daglige arbejde.

- Vi har været gennem en helt forrygende udvikling, hvor vi til at begynde med var to mand. Nu er vi otte ansatte og mere end 70 frivillige til at hjælpe i haven og som mødeværter med mere. Det er helt fantastisk at tænke på, og vi er virkelig glade for det store engagement, både frivillige og udsatte ledige har lagt i stedet, siger Stine Goltermann Fenger.

Stedet bruges af flere kommuner og virksomheder til dagsarrangementer. Seniorhøjskolen i Roskilde har været en af de faste gæster, og så er der en del private selskaber. Sæsonen har været afgrænset til sommerhalvåret, da drivhusene er for kolde at bruge til møder i vinterhalvåret. Men med kapellet, hvor der er anlagt jordvarme, overvejer Sct. Hans Have nu, om sæsonen skal udvides for dermed at få et større økonomisk grundlag.

- Vi er stadig afhængige af fondsmidler. Den renovering, der er i gang nu, sker takket være en generøs donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde, mens RealDania donerede penge til at sætte kapellet i stand. Med en længere sæson og et større køkken satser vi på at blive mere selvkørende, siger Stine Goltermann Fenger.

I 2020 slutter sæsonen samtidig med efterårsferien, den 18. oktober. Fra 14. november og frem til 13. december holder Sct. Hans Have juleåbent i weekenderne.

