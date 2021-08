Nordic String Quartet indleder Schubertiaden med en koncert i Hellig Kors Kirke i Jyllinge lørdag aften. Foto: PR

Schubertiaden har is i maven

Roskilde - 13. august 2021 kl. 18:21 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Sidste år var Schubertiaden i Roskilde blandt de få musikfestivaler, der kunne lade sig gøre at gennemføre. I år er der lidt flere om buddet, og restriktionerne er ikke nær så strenge, men det betyder ikke, at det har været lettere at være arrangør.

- Som arrangør må man arbejde på håbet, for man skal arrangere meget uden at vide, om det bliver til noget. Men siden maj-juni har vi godt kunnet se, at det så ud til, det blev muligt at holde Schubertiaden i år, siger Bent-Erik Rasmussen, generalsekretær i Schubertselskabet, der står for Schubertiaden.

Selv om det igen kan lade sig gøre at holde koncerter, har mange musikarrangører oplevet, at de har haft svært ved at sælge billetter.

- Det kan godt virke som om, folk har ændret adfærd, og der skal mere til, før de går ud. Vi kan mærke det på vores forsalg, men generelt sælger vi også meget på døren, så det gælder om at have is i maven. Jeg tror dog nok, at det skal gå, siger Bent-Erik Rasmussen.

Kunstnere vender gerne tilbage En anden udfordring har været indrejsereglerne, der kan skifte med kort varsel og gør det til lidt af et lotteri at have kunstnere fra udlandet på programmet.

Bent-Erik Rasmussen kunne have gjort det lettere for sig selv ved kun at hyre danskboende musikere, men sådan spiller klaveret ikke hos ham.

- Jeg synes, det er vigtigt med en blanding af danske og udenlandske kunstnere, for de gode udlændinge er med til at sætte vores eget musikliv i relief. Men det har givet lidt mere kommunikation i år, fordi et land kan skifte farve i løbet af få dage, siger han.

Set i det store billede er Schubertiaden kun en lille fisk, så det begrænser, hvor store navne der kan hentes til Roskilde.

- Vi tager dem, vi har råd til, men vi er gode til at behandle kunstnerne så godt, at de gerne vender tilbage til Roskilde. Vi er både afslappede og strengt professionelle, og det kan de godt lide. Det gør, at vi ofte kan få dem til bedre priser, end de normalt forlanger, siger Bent-Erik Rasmussen.

Den kroatiske pianist Lovro Pogorelic spiller søndag aften på Roskilde Gymnasium og er blandt de udenlandske navne, som er med på Schubertiaden. Foto: PR

Legatfest som finale Som noget nyt slutter Schubertiaden i år med uddelingen af Jacob Gade Legatet, der finder sted i Guldaldersalen på Zleep Hotel Prindsen søndag den 29. august.

Schubertselskabet har i forvejen stor fokus på unge musikere og holder Junior Schubertiaden i foråret, som dog har været aflyst i både 2020 og 2021, men forsøges gennemført i oktober. Så da muligheden for at være vært for legatfesten opstod, slog man til.

- Det er en markant begivenhed, vi har fået trukket til Roskilde, så vi giver noget til musikbyen. Både Jacob Gade Legatet og vi har aktiviteter omkring unge talenter, så vi passer godt sammen, siger Bent-Erik Rasmussen.

Forsiden på programmet for Schubertiaden 2021 viser en »kloning« mellem en cello og en bille, og det er et bevidst valg.

- Der tales meget om biodiversitet, men der skal også værnes om diversiteten i kulturlivet. Det er vigtigt at bibeholde hele paletten, siger generalsekretæren. Program og billetsalg på www.schubertselskabet.dk

Den slovaskiske duo Roman Patkoló, kontrabas, og Miriam Rodriguez Brüllova, guitar, giver koncert i riddersalen på Roskilde Kloster tirsdag den 17. august.

