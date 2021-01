1971: Festivalens begyndelse. Festivalen blev i øvrigt skabt af to gymnasieelever fra Roskilde Katedralskole, Mogens Sandfær og Jesper Switzer Møller.

Savner du sommer og Roskilde Festival: Tag på tur i alle plakaterne

Roskilde Festival skulle have været afvikllet for 50. gang i år. Sådan gik det som bekendt ikke, men tag en tur ned at mindernes alle og kig plakaterne fra alle årene igennem. Der er i sandhed løbet meget vand i åen siden den så dagens lys som Sound Festival i 1971.