Joakim Christensen (tv) og Rainer Løgberg fra AV Plus har designet sanselabyrinten, der stadig er under opførelse på Stændertorvet. Installationen indeholder en række billeder fra Roskilde Festivals historie, tilsat lys, musik og røg, så flere sanser kommer i brug, når man træder ind i den 20 meter lange labyrint. Foto: Simon F. Karlshøj

Sans dig vej gennem Roskilde Festivals historie

Labyrinten er skabt af AV Plus og viser blandt andet 39 billeder fra festivalen gennem årene tilsat musik af den lokale komponist Vera Gerup. Dertil kommer, at der vil være røg og lys i labyrinten, så selv om den kun er 20 meter lang i alt, er det faktisk ikke helt let at orientere sig i den.

For nogen kan det være en tåget oplevelse at være på Roskilde Festival, men nu er det muligt for alle at få genskabt fornemmelsen takket være den musik- og sanselabyrint, der står på Stændertorvet i Roskilde de næste to uger.

