Sankthansbål eller ej: Nu er det afgjort

Roskilde - 21. juni 2021 kl. 12:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Normalt er regn og sankthansaften to ord ingen ønsker i samme sætning, men denne gang er der grund til at juble. De seneste dages regn får nemlig brandvæsnet i samtlige sjællandske kommuner til at droppe alle planer om et afbrændingsforbud forud for sankthansaften.

- De seneste dages regn har været nok til, at der nu er så fugtigt, at vi ikke behøver at lave restriktioner for sankthansbål, siger Mikael Nørgaard Gam, forebyggelseschef hos Roskilde Brandvæsen.

Roskilde Brandvæsen var ellers klar til, at indføre afbrændingsforbud og samtidig give dispensation til bål tre steder i kommunen. Ved disse tre bål ville brandvæsnet så være til stede med både mandskab og materiel.

- Heldigvis er det ikke nødvendigt. Vi ved jo godt, hvor meget folk hygger sig ved at have sankthansbål, og nu bliver det heldigvis ikke vores løftede pegefinger, som forhindrer dem i det, siger Mikael Nørgaard Gam.

Kommer der flere end 500 personer til et sankthansbål, skal arrangørerne sikre sig, at de lever op til coronaprotokollen for kulturarrangementer. Det kommer fx til at ske i Byparken i Roskilde, hvor man skal huske at trække billet via Gimles hjemmeside.