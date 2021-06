Sankthansbål: Drømmen kan blive slukket inden den bliver tændt

Som det ser ud nu, så er det meget sandsynligt, at der kommer et afbrændingsforbud forud for sankthansaften. Foto: Thomas Olsen

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 15:32 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Sankthansaften kan blive rigtig kedelig i år. Ikke kun på grund af de coronarestriktioner, som stadig er, men også fordi hele Sjælland er knastør. Det er nemlig langtfra usandsynligt, at der kommer et afbrændingsforbud, og så bliver drømmen om at opleve sankthansbålenes flammer slukket.

- Sjælland er bare knastør. Vi har besluttet, at vi træffer den endelig afgørelse om afbrændingsforbud på mandag ved middagstid, siger forebyggelseschef i Roskilde Brandvæsen, Mikael Nørgaard Gam.

Han forsikrer, at hvis forbuddet kommer, er det ikke for at genere nogen, men alene fordi naturen i øjeblikket er så let at antænde.

- Vi kan også se det på antal kørsler vi har haft til brande, hvor en ukrudtsbrænder har fået sat ild i et eller andet, siger han.

Han understreger, at sankthansbålene er ekstra farlige af to årsager, dels deres størrelse, men også på grund af hvad bålene indeholder.

- En ting er, hvis man brænder rent, tørt træ af. Det giver sjældent den store produktion af gløder og gnister, som kan flyve op og væk. Men et sankthansbål er ikke rent, tørt træ. Haveaffald giver altid en stor produktion af flyvende gløder, og det kan være farligt, siger Mikael Nørgaard Gam.

Som ansvarlig for et sankthansbål skal man sikre sig, at man ikke kan sætte ild til noget 300 meter i vindretningen og det er altid bålarrangøren, som står med et eventuelt ansvar for brandskader på andres genstande og ejendom.