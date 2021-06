Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sankthans: Grønt lys til kulturbål i Byparken

Roskilde - 18. juni 2021 kl. 18:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der kommer med sikkerhed sankthansbål i Byparken i Roskilde på onsdag.

Et eventuelt afbrændingsforbud får nemlig ikke indflydelse på arrangementet, da brandvæsnet er klar til at give en dispensation.

Næste hurdle er, at arrangementet må omdøbes for at omgås coronareglerne. Hvis der er tale om et sankthansbål, så må der kun lukkes 500 personer ind. Men er der derimod tale om en koncert, må de være langt flere deltagere, bare de er opdelt i sektioner a maksimalt 500 personer.

Med den viden, så var Gimle klar til at omdøbe arrangementet, så i deres invitation til aftenen bliver der ikke inviteret til sankthansbål, men til sankthanskoncert.

- Det har været lidt en kamp. Vi fik at vide, at sankthansbål ikke falder ind under kulturarrangementer, og så måtte vi jo finde en måde at arrangere et kulturarrangementet, hvor vi også tænder et bål. Aftenens indhold er det samme som det plejer at være, siger Marie Grongstad, souschef på Gimle.

I år er det Roskilde Domkirkes Drengekor, som kommer og synger, og så er koncerten ligesom på plads.

Der vil dog ikke blive omdelt sangark med teksten til de traditionelle midsommersange.

- Det skyldes, at afstandskravet bliver væsentligt skrappere, hvis der er tale om et sangarrangement. Så fællessangen udgår, men sangene bliver sunget af drengekoret, til glæde for os alle, siger Marie Grongstad.

Af hensyn til coronareglerne, så skal man hente en gratis billet til arrangementet, det kan ske via Gimles hjemmeside og så skal man huske et gyldigt coronapas.

- Billeterne er vi nødt til, for at sikret at der kun er 500 i hver af de to indhegnede sektioner og for at vi kan registrere folk i tilfælde af, at vi skal smitteopsporer.

I Byparken er det borgmester Tomas Breddam, som er båltaler.

