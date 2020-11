Claus og Fluerne på scenen til Roskilde Sangskriverklubs "Søndag live", hvor fire af klubbens sangskrivere/bands spillede koncert for første gang længe. Foto: Anders Ole Olsen

Sangskrivere afprøver nye scener

Der har været ret stille på spillestedet Paramount under coronaen, men søndag var der igen musik på scenen. Det var endda første gang, Roskilde Sangskriverklub havde koncert på stedet, da fire navne var på plakaten.

Sangskriverklubben har været brugere af Paramount i halvandet år, men hidtil er det kun blevet til interne feedbackaftener. Koncerten skulle have fundet sted i foråret, men er blevet udskudt, ligesom de fire andre brugergrupper har måttet udskyde deres koncerter.

Obscene, Gadeplan, Paramount DIY og Club T-Rex er endnu ikke kommet i gang med koncerter på spillestedet, hvor der for tiden kun må være 60 gæster, så indtil nu har der så vidt vides kun været en enkelt koncert på stedet inden Roskilde Sangskriverklub.

Sangskriverne har i flere år spillet på Gimle. De ved endnu ikke, om det kommer i gang igen, men det er i hvert fald ikke meningen, at de holder sig til Paramount.

Allerede på søndag den 29. november prøver de noget nyt på Røde Port Bistro, hvor de spillede på en intim-festival tidligere på efteråret og nu holder et åben scene-arrangement om eftermiddagen. Det vil sige, at alle kan indtage scenen efter en indledende koncert, men ellers fylder sangskriverne ud og til sidst er der lagt op til samspil mellem de fremmødte.

For de fleste medlemmer handler Roskilde Sangskriverklubs koncerter om mere end at promovere deres egen musik.

- Vi vil også dyrke vores egne koncerter ved siden af, men vi vil også gerne høre de andre, få feedback og blive inspireret. Og når vi ikke er så store navne - alle her er jo amatører - så giver det os jo også nogen, vi kan spille for, siger Anemone Ojala, der er formand for Roskilde Sangskriverklub og selv er en del af trioen Windflowers.