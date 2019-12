Operasangeren Jan Lund flyttede i 2017 til Roskilde sammen med sin mand, kunstneren Mikael Melbye, fordi de blev trætte af støjen omkring deres lejlighed i København. De købte et gammelt hus nær Roskilde Domkirke, som de har brugt tid på at få renoveret. Foto: Thomas Olsen

Sanger uden sikkerhedsnet fejrer jubilæum

Jan Lund har sunget Händels »Messias« et utal af gange, men koncerten i Roskilde Domkirke torsdag den 19. december bliver alligevel lidt anderledes. Ikke alene bliver det hans første optræden i domkirken, siden han flyttede til Roskilde for to et halvt år siden, men han har samtidig valgt, at denne koncert skal markere hans 25-års jubilæum som sanger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her