Projektet LYD PÅ vil styrke den mentale trivsel og give større social tilknytning til udsatte borgere i Roskilde Kommune. Foto: Roskilde Kommune

Sang skal give bedre mental trivsel

Roskilde - 11. april 2021 kl. 17:44 Kontakt redaktionen

Kan man synge sig til bedre mental trivsel og større social tilknytning? Det mener initiativtagerne til projektet LYD PÅ, at man kan. Med sang som omdrejningspunkt i primært åbne sangfællesskaber vil projektet undersøge, om sang kan være med til at fremme en revaliderende indsats for socialt udsatte borgere.

- Vi vil gerne bringe sang ind i den helende proces i forhold til borgere, der er i berøring med den kommunale socialpsykiatri. Det er to områder, som ikke krydser veje så tit, og det vil vi gerne undersøge effekten af, fortæller Jacob Heide, der er administrativ leder af Roskilde Synger.

Med i projektet er udover Roskilde Synger endvidere Roskilde Kommune, Videncenter for Sang samt Sangens Hus, der er en landsdækkende organisation, som fremmer sang i såvel kunstneriske som sociale sammenhænge.

Syngesygehuse som forbilleder I udvalgte danske kommuner har man i perioden 2016-2019 eksperimenteret med effekten af at udskrive kultur på recept til borgere med let til moderat depression, stress og angst. Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside oplevede otte ud af 10 deltagere, at deres helbred blev forbedret efter et 10 ugers forløb.

I Tyskland har man længe brugt det at synge som en helende egenskab i forbindelse med både fysisk og psykisk sygdom og sammenhængen derimellem. Der findes mere end 60 såkaldte synge-sundhedscentre i Tyskland, hvoraf de 28 er deciderede syngesygehuse.

Henvender sig bredt LYD PÅ henvender sig til hele spektret af socialt udsatte borgere. Da mennesker med fysisk handikap rent administrativt hører ind under samme direktørområde i Roskilde Kommune, er de også en del af projektet, selvom de ikke udfordringsmæssigt har noget med hinanden at gøre.

Projektet vil arbejde sammen med Center for socialpsykiatri og Center for Handicap i Roskilde Kommune, samt bo- og væresteder og revaliderende indsatser.

Socialchef Christine Vendel Jensen fra Roskilde Kommune glæder sig over projektet, der er et godt eksempel på, at aktører i civilsamfundet bidrager positivt til udviklingen af indsatserne i den kommunale socialpsykiatri - her med udgangspunkt i sang og fællesskaber.

Meningsfulde liv Målsætningen er ikke nødvendigvis en raskmelding af den enkelte, eller at få arbejdsløse i fuld beskæftigelse, men snarere at udsatte borgere individuelt kan opleve en mere tilfredsstillende livsstil og en øget oplevelse af at have indflydelse på eget liv. Gennem parametre som forbundethed, håb, fremtidsoptimisme, identitet og mening er målet med LYD PÅ at skabe meningsfulde kursusforløb, hvor fokus er på kulturen i samværet, samtalen og det ligeværdige møde gennem sangen. På sigt kan erfaringerne fra projektet resultere i en uddannelse af LYD PÅ-guider, som kan udbydes nationalt.

Projektet har en samlet økonomi på mere end 1,4 millioner med finansiering fra TrygFonden, Det Obelske Familiefond, Roskilde kommunes musikbyudvalg samt Augustinus Fonden.