Se billedserie Tyngdekraften var ikke nok til at få klædet til at dale helt til jorden, der måtte manuel borgmesterkraft til det sidste stykke mod jorden. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Samspil med stolthed og ydmyghed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samspil med stolthed og ydmyghed

Roskilde - 02. juni 2021 kl. 19:44 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Vinden tager fat i det tynde blå klæde, for ligesom at gøre opmærksom på, at her skal der ske noget. Klædet er draperet ned over facaden på det nye erhvervshus Samspillet på Musicon for at dække over et kunstværk af Christian Lemmertz. Kunstværket har egentlig kunne ses længe, for det er støbt ind i facadens beton, men nu skal huset tages i brug.

- Det med stor stolthed og en lige så stor del ydmyghed, jeg indbyder til indvielse af erhvervshuset Samspillet, fortalte Michael Willaume Andersen, da han bød velkommen.

Årsagen til at Michael Willaume Andersen havde de følelser var, at han og hans virksomhed Udviklingsselskabet Indfaldet har stået for opførslen af huset.

- Borgmesteren har lovet at sige et par ord, og afsløre kunstværket, der er på 32 facadeelementer.

I sin tale kom borgmester Tomas Breddam ind på, at indvielsen var en slags dobbeltåbning.

- Da jeg stod her til det første spadestik 1. februar 2020, var der ikke nogen, der havde fornemmelsen af, at Danmark ville lukke ned. I dag er første gang, hvor jeg er med til en begivenhed, hvor der er samlet så mange mennesker, sagde han.

- Men der har ikke været lukket ned i byggeriet her på Musicon, hvor mange bygninger er skudt i vejret i mellemtiden. I dag skal vi så markere indvielsen af det nye erhvervshus, der er et af de mest markante. Med sin rå beton trækker det et spor tilbage til betonfabrikken Unicon, der før lå på grunden.

Punkerhoved Rød snor og saks var skiftet ud med blåt klæde og kompresser horn. Så da Tomas Breddam trykkede knappen i bund på hornet, blev klædet løsnet og det dalede stille ned, så der var frit udsyn til bygning og Christian Lemmertz værk.

- Jeg havde først tænkt mig at motivet skulle være et heavy metal kranie, så blev det til en smuk kvinde, men det endte med at blive et punkerhoved med mundbind og corona-krone, fortalte kunstneren, efter at værket var kommet til syne.

Motivet kan være lidt svært at tyde, da husets store vinduer bryder mønsteret, men hvis man går inden for i huset, kan man i foyeren se hele motivet på en stor betonplade.

Erhvervshuset Samspillet er næsten fuldt udlejet, de sidste aftaler er ved at falde på plads. Virksomhederne får fælles kantine i stueetagen, og en del af den bliver fra eftermiddagstimerne til en café med offentlig adgang.