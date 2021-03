Samråd giver festival håb om meget tiltrængt svar

Det er for alvor ved at være kritisk for Roskilde Festival at fortsætte planlægningen af sommeren uden vished for, hvad man kan få af kompensation, hvis coronaen ender med at sætte en stopper for festivalen. Festivalen kan dog trække den lidt i forventning om snarlig afklaring, efter at kulturminister Joy Mogensen (S) i går var i samråd i Folketinget.