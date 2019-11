Skoleleder Brian Venneberg vidste, at han blev ansat til at rette op på den dårlige økonomi, da han tiltrådte på den fusionerede Nordskolen i Jyllinge. Foto: Kim Rasmussen

Sammenlagt skole har dundrende underskud

Roskilde - 28. november 2019 kl. 12:30 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Starten har langt fra været nem for Nordskolen i Jyllinge, der i sommer opstod som en fusion mellem Jyllinge Skole og Baunehøjskolen. Der verserer en debat om muligheden for allerede at ændre skolens struktur eller opdele den igen, og baggrunden for det er et tungt økonomisk pres, der hviler over skolen.

Hele 14,3 millioner kroner er årets forventede underskud, viser den status, som skole- og børneudvalget får på deres kommende møde. Heraf er 12,7 millioner kroner et merforbrug på specialundervisning.

De økonomiske problemer kommer ikke bag på skoleleder Brian Venneberg, der kendte præmissen, da han startede på den nye skole i august. Der er allerede planlagt en indsats for at håndtere børn med særlige behov i klasserne.

- Den del er vigtig, for det er her, en stor del af underskuddet ligger. Det skal vi blive dygtigere til, og det handler om faglig opgradering og tydelig ledelse, siger Brian Venneberg.

Nordskolen bliver nødt til at sammenlægge klasser på tværs af de to afdelinger for at rette op på økonomien. Det fremgår af forvaltningens sagsfremstilling til skole- og børneudvalget om skolens forventede merforbrug på 14,3 millioner kroner.

Hvad det dundrende underskud ellers får af betydning, har skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) ingen kommentarer, da udvalget ikke har modtaget sagen endnu.

Venstres Jette Tjørnelund mener, at noget er galt, når budgettet stikker så meget af, men at det lige nu ikke bør hænge sammen med en ændring af skolens omdiskuterede struktur.

- Det er et meget stort underskud. Såfremt det kommer fra specialområdet, sætter det en tyk streg under, at vi skal kigge på det frem for på skolestrukturen, siger hun.

Jette Tjørnelund savner desuden svar på, hvad de økonomiske problemer har haft af effekt på skolens undervisning. En måling har vist, at omkring hver femte af skolens timer bliver dækket af vikarer.

- Når der er så stort et underskud, kan jeg godt være bekymret for, at man ikke får ansat de lærere, man skal, og man i stedet måske vælger at ansætte vikarer. Jeg er reelt bekymret for, om de børn får den undervisning i den kvalitet, vi tror de får, siger hun.

