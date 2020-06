Samlingspunkt i Viby skal hedde Cosmos

Projektgruppen, der består af repræsentanter fra Roskilde Bibliotekerne, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og KulturCosmos, har herefter peget på Cosmos. En af begrundelserne er, at ordet Cosmos er stærkt lokalhistorisk forankret i Viby gennem virksomheden Phamacosmos, hvis industrigrund senere kom til at huse KulturCosmos og CosmosHallen.

Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen, var blandt dem, der var med til at pege på navnet Cosmos.

- I KulturCosmos glæder vi os over, at vi lykkes med at skabe et fælleshus, som alle i Viby kan få glæde af. Det giver god mening, at vi navngiver vores fælleshus for »Cosmos«, da det allerede er det, som borgerne i Viby kalder området, siger Rita Thorsen.