Samarbejde er blevet »voldsomt meget bedre«

- Jeg håber at være den borgmester, der kan tale med alle og nå til rimelige kompromisser med alle. Det vil jeg virkelig gerne kendes for. Med V og K har der været nogle knubbede ord - i avisen, i hvert fald - men jeg synes stadigvæk, vi har en vigtig samtale med hinanden i forhold til at lægge linjen for Roskilde. Jeg vil håbe, at samarbejdet kan blive endnu bedre, og i løbet af de 100 dage, der er gået, synes jeg, det er blevet voldsomt meget bedre. Jeg må indrømme, at jeg var meget frustreret i starten, især over Venstre, siger han.

- Hvis man skal have en vigtig politisk samtale, skal man jo mødes i nogenlunde øjenhøjde, og jeg havde rigtig svært ved at møde Venstre der, hvor jeg syntes, de skulle være - og det fik jeg kommunikeret, og det gav luft for mig. Jeg synes, vi skylder borgerne, at vi har en meningsfyldt samtale ud fra de parametre, som vi nu engang er valgt ind på, og vi repræsenterer hver især en del af de borgere, der er derude, så vi skal kunne have en meningsfuld politisk samtale med alle dele af byrådet, og det havde nogle svære kår lige i starten ved V og K. Der kom lidt i øst og lidt i vest, og det gjorde mig frustreret. For mig er det altid vigtigt, at man kan se en eller anden form for linje, og at man kan se, at tingene hænger sammen, og det havde jeg svært ved at se. Det fik jeg også sagt. Og det kan jeg se nemmere nu, siger Tomas Breddam.