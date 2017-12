Salg af stjålet cykel giver et halvt års fængsel

Hvis man kun er på fri fod som følge af en prøveløsladelse, skal der ikke meget til, før man igen er tilbage bag tremmer. Det må en 31-årig mand fra Roskilde sande efter at have solgt en cykel, som han vidste var stjålet. Det opdagede køberen nemlig og meldte ham til politiet, og i retten er han nu blevet dømt både for hæleri af cyklen og for dokumentfalsk, fordi den kvittering, han lod følge med cyklen, var falsk. Selv om forholdet ikke hører til i den tunge ende, blev straffen fastsat til ubetinget fængsel i et halvt år.