Er det en vandscooter? Er det en speedbåd? Svaret blev afgørende for udfaldet af den bødesag, som Retten i Roskilde afgjorde til fordel for den 41-årige, som politiet ellers havde givet en bøde ude på Roskilde Fjord. Billedet her er taget ved en helt anden lejlighed. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sag om jetski på fjorden holdt ikke vand i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sag om jetski på fjorden holdt ikke vand i retten

Roskilde - 31. januar 2021 kl. 08:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er næppe nogen tvivl om, at det har været lovgivernes hensigt at stoppe brugen af vandscootere i miljøfølsomme vandområder. De sidste ni år har det således ikke været tilladt at benytte vandscootere til ikke-erhvervsmæssig sejlads på Roskilde Fjord, fordi fjorden er et Natura 2000-område.

Ikke desto mindre er en 41-årig mand sluppet ustraffet fra at piske rundt på en vandscooter uden for Roskilde Havn en lørdag i 2018, også selv om han blev stoppet af politiet.

Snarere en speedbåd For var det nu også en vandscooter, den 41-årige var fører af? Det mente han ikke selv, så han lod være med at betale bøden på 1500 kroner - og lod sig heller ikke anfægte, da politiet hævede den 5000 kroner, for han mente ikke, han havde gjort noget galt.

I den bekendtgørelse, som forbyder brugen af vandscootere på fx Roskilde Fjord, er vandscootere - eller jetski - defineret som fartøjer, som er under fire meter, som drives af en vandstråle, og som man sidder, står eller knæler på - snarere end i. Ingen af delene var tilfældet for den 41-åriges fartøj, mente han.

Det siger loven Fra Bekendtgørelsen 809 af 9. august 2019 om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.



§1: Bekendtgørelsens kapitel 1 omfatter ikke-erhvervsmæssig sejlads, dvs. fritidssejlads på søterritoriet med vandscootere. Ved en vandscooter forstås et vandfartøj beregnet til fritidsformål med en skroglængde på under 4 meter, som anvender en fremdriftsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, som sidder, står eller knæler på - snarere end i - skroget.



Stk. 2. Kapitel 1 gælder tilsvarende for fritidssejlads med luftpudefartøjer og andre motordrevne fartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, som sidder, står eller knæler på - snarere end i - skroget.

Fartøjet, han benyttede, er en Sea-Doo på 17 fod, dvs. over fem meter lang, og den har en motor på 250 hestekræfter, hvilket gør den i stand til at sejle - eller køre - med en fart af 110 kilometer i timen! Den dag havde han sejlet fra Frederikssund til Roskilde - med hvilken fart, fremgår ikke af dommen.

Den 41-årige betragtede det som en speedbåd, som han sad i, ikke på, og som desuden drives af en turbine, der presser vandet bagud, og ikke af en vandstråle.

Anklagemyndigheden havde indhentet udtalelser fra såvel Miljøstyrelsen som Søfartsstyrelsen, som imidlertid ikke blev præsenteret for billeder af fartøjet. Det er købt hos et firma, der omtaler sig selv som »Danmarks største forhandler af vandscootere,« men omvendt er det i forsikringspolicen oplyst til at være 17 fod. Miljøstyrelsen mente, at det måtte være en ret enkel ting for politiet at fastslå fartøjets længde. Det skulle fjerne enhver tvivl.

Retten skar igennem Anklagemyndigheden mente nu stadig, at hvis fartøjet ikke var en vandscooter, så var det i det mindste et eksempel på et af de »luftpudefartøjer eller andre motordrevne fartøjer af tilsvarende karakter,« som var beskrevet i bekendtgørelsens stk. 2.

Retten skar igennem og gjorde diskussionen om, hvorvidt man sad i eller på fartøjet helt overflødig. I dommen noterer dommer Mogens Pedersen, at »retten er enig i, at det må være enkelt at måle, om et fartøj er over eller under fire meter.«

Anklagemyndigheden havde ikke fremlagt noget, der gav anledning til at betvivle forsikringspapirerne, der beskrev en 17 fod speedbåd - og det kunne heller ikke være en luftpudebåd, eftersom sådan en svæver oven på vandet og drives ved at presse luft bagud. Således blev den 41-årige frifundet at have gjort noget, han ikke må, og så længe lovgivningen ikke er ændret, kan han til enhver tid vende tilbage og tage en tur på Sea-Doo'en på Roskilde Fjord uden at risikere en bøde.