Særlig plan skal sikre fortsat vand og varme

Roskilde - 18. marts 2020

Forsyningsselskabet Fors A/S kan berolige sine kunder i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner med, at der fortsat vil være vand i hanerne og varme i stuerne, og at alle kan komme af med deres brugte vand fra toilet, bad og køkken til trods for den historiske krise, der lige nu rammer Danmark.

- Vi er bevidste om, at vi har en meget vigtig funktion i vores samfund, idet vi både leverer vand og varme og renser spildevand fra vores kunder. Det tager vi meget alvorligt. Vi har iværksat flere forebyggende tiltag, der sikrer, at vi fortsat kan forsyne vores kunder, siger administrerende direktør Michael Brandt fra Fors A/S.

Hos Fors A/S er det især driftsmedarbejderne, der er omfattet af de nye, skærpede tiltag. Det skyldes, at det er en rigtig stor udfordring for forsyningssikkerheden, hvis alle driftsmedarbejderne bliver sendt hjem eller bliver syge samtidigt. Derfor er alle fysisk opdelt i geografiske zoner enten alene eller i mindre grupper, der hele tiden er de samme, så en eventuel smitte ikke spreder sig blandt den samlede medarbejdergruppe.

Anlægsprojekterne fortsætter i Fors A/S dog med særlige forholdsregler. Det betyder blandt andet, at der ikke er fysiske byggemøder, og at medarbejderne bliver på den byggeplads, de er tilknyttet. Kunderne kan fortsat ringe eller skrive til Fors A/S på alle hverdage, da alle administrative medarbejdere arbejder hjemmefra. Der opdateres på www.fors.dk/coronasmitte, hvis der er nyt i forhold til affald, spildevand, vand og varme.