- Det kan godt være man mister synet, men man mister ikke forstanden, siger Gökhan Koyuncu. Med sit nyopstartede firma Blind Coffee vil han sætte fokus på synshandikap. Derfor har han opkaldt en af sine kaffer efter spillet Goalball. - Der er et landshold i Goalball med folk, der dyrker sporten på et højt plan, selvom de ikke kan se. Den styrke, de har, er værd at vise folk, der er raske, siger han. Foto: Kim Rasmussen

Sælger kaffe på vejen mod blindhed: - Man mister synet, men ikke forstanden

I en alder af 33 år har han nu kun én procent af synsevnen tilbage. Om et par år vil den være helt forsvundet. Alligevel har han nu kastet sig ud i et nyt projekt.

- Jeg mistede gradvist synet gennem min opvækst. Når det begynder at blive sommer, blomstrer alt op. Fra år til år lagde jeg mærke til, at mit syn blev værre, siger Gökhan Koyuncu, der har øjensygdommen RP (Retintis Pigmentosa).

