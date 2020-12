Sækken med gavepapir skal - igen i år - ind i en brevsprække

Du kan lige så godt huske det, inden du kører på genbrugspladsen: Gavepapir skal afleveres i con- taineren til ugeblade, som har en åbning på størrelse med en brev- sprække. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 24. december 2020 kl. 09:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Argo vil rigtig gerne have dit julegavepapir. Det lyttede en del borgere til sidste år og kom med store sække med gavepapir, som typisk var blevet krøllet sammen i oprydningen efter juleaftens gaveræs.

På genbrugspladsen, når sækkene skulle afleveres, blev de sorteringsmindede mødt af en container til ugeblade, og lige dér er det sikkert praktisk, at hullerne i containeren er firkantede og lidt større end et ugeblad. Det gav bare en del udfordringer for alle med de store papirsække, som unægtelig er vanskelige at presse igennem sprækken.

Sådan var det i 2018, 2019 og sådan bliver det også i år når gavepapirsækken skal tømmes har DAGBLADET fået at vide efter at have spurgt på genbrugspladserne.

Et andet argument for at fastholde de små firkantede huller til det, der typisk er sammenkrøllede bolde af gavepapir, er, at gavebåndet ikke må komme med i papircontaineren. Gavebåndet er typisk lavet af plastik og skal derfor sorteres fra gavepapiret.

Hvis du vil skære ned på juletiden på genbrugspladsen, vil det være en god ide at komme med julepapiret foldet pænt, så det passer i det firkantede hul.

I denne tid vælter det i øvrigt også ind med pap på genbrugspladsen.