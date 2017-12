Tidligere direktør Niels Valentin Hansen skal sammen med Roskilde Banks bestyrelse i Højesteret, hvor Finansiel Stabilitet nu sagsøger dem for 375 millioner kroner. Foto: Jens Wollesen

Sådan vil sagsøgere fælde Roskilde Banks ledelse

Roskilde - 04. december 2017 kl. 16:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Finansiel Stabilitet har lært af sit nederlag i Østre Landsret, hvor de ikke fik den mindste erstatning fra Roskilde Banks top.

Læs også: Finansiel Stabilitet vil have 375 millioner fra banktop

Det statslige selskab mener, de står med gode chancer for at få medhold i Højesteret ved at følge landsrettens anvisninger for, hvad det kræver få tilkendt erstatning.

Landsretsdommen gjorde klart, at ledelsen i Roskilde Bank havde handlet kritisabelt, men at de ikke blev idømt erstatning, fordi de konkrete tab ikke var godt nok dokumenteret. Det gjaldt især i forhold til aktielån på over 200 millioner kroner til tidligere festivaldirektør Henrik Rasmussen.

- Vi vil gøre det på den måde, Østre Landsret har efterlyst. Vi har læst dommen som, at vi var meget tæt på at få ertstatning for i hvert fald ét engagement, men det fik vi ikke på grund af den måde, vi havde opgjort tabet. Det fører til, at vi vil gøre det på den måde, landsretten ønsker, ikke alene i det forhold men også i andre, siger Henrik Bjerre-Nielsen, direktør for Finansiel Stabilitet.

Han tilføjer, at ankesagen ikke kun vil følge anvisningerne fra Østre Landsret, men også argumentere imod dele af dommens begrundelser.

- Vi er uenige i, at ledelsen ikke har et skærpet ansvar i finansielle virksomheder. Det mener vi, der er. Vi mener, at man skal optræde mere ansvarligt, når man er leder i en finansiel virksomhed, end når man sidder i bestyrelsen i en mindre tømmerhandel, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Han begrunder nedsættelsen af kravet fra en milliard til 375 millioner kroner med, at underdirektør Allan H. Christensen og ikke mindst revisionsselskabet Ernst & Young ikke længere er sagsøgt.

